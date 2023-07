Exposition « Le sport au musée de la Fondation de Coubertin » Fondation de Coubertin Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 16 septembre 2023, Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Exposition « Le sport au musée de la Fondation de Coubertin » 16 et 17 septembre Fondation de Coubertin Donation libre

En lien avec le thème du patrimoine du sport, découvrez une quinzaine d’œuvres du musée liées au sport.

Fondation de Coubertin Domaine de Coubertin 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France 01 30 85 69 89 http://www.coubertin.fr https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-de-la-Fondation-de-Coubertin-148153729597/ Le musée de la Fondation de Coubertin, dont l’œuvre de Joseph Bernard constitue le cœur des collections, s’étend au sein d’un parc arboré, et comprend des espaces d’exposition intérieurs et extérieurs. Au fil de sa galerie d’exposition, son château, son jardin des bronzes et son parc, s’égrènent des sculptures qui représentent un panorama de la création sculptée de la fin du XIXe siècle à nos jours. La plupart d’entre elles ont été réalisées au sein même des ateliers de la Fondation, et notamment de la Fonderie de Coubertin. A l’occasion de son exposition temporaire, des dessins de sculpteurs sont également présentés. RER B: Saint-Rémy-lès-Chevreuse, BUS 262: Versailles- Saint-Rémy-lès-Chevreuse, BUS 464: Saint-Quentin-en-Yvelines – Saint-Rémy-lès-Chevreuse, DE PARIS: N118 sortie Saclay puis D36 jusqu’à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, DE VERSAILLES: D938

Joseph Bernard, Homme roulant à bicyclette, 1917-1920, encre sur papier © Thierry Malty, 2022