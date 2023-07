Visite en poésie Fondation de Coubertin – Musée Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 15 juillet 2023, Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Visite en poésie Samedi 15 juillet, 15h00, 17h00 Fondation de Coubertin – Musée Plein tarif: 5€; Tarif réduit: 3€ ; gratuit pour les moins de 18 ans

Découvrez l’exposition temporaire « Fichot sculptures. Paroles et regards de l’artiste » au fil des poésies racontées par Claude Motchidlover et Ona Baraona, comédiens de l’association Au son des Livres.

Fondation de Coubertin – Musée Domaine de Coubertin 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France

