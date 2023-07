Visite musicale Fondation de Coubertin – Musée Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2 juillet 2023, Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Visite musicale Dimanche 2 juillet, 14h30 Fondation de Coubertin – Musée Entrée mibre

Découvrez l’exposition temporaire Fichot sculptures. Paroles et regards de l’artiste au son du clavecin et de la flûte à bec, pour une visite musicale et didactique parmi les œuvres de Jean-Michel Fichot.

Musiciens : Thomas Soltani (claveciniste) et Guillaume Beaulieu (flûtiste) de l’ensemble Stravaganza

Fondation de Coubertin – Musée Domaine de Coubertin 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « resa.musee@coubertin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 85 69 89 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T14:30:00+02:00 – 2023-07-02T15:30:00+02:00

2023-07-02T14:30:00+02:00 – 2023-07-02T15:30:00+02:00