La Côte-Saint-André Visite libre du patio central et de la chapelle de l’ancien petit séminaire de la Côte Saint André Fondation d’Auteuil – Site J-M Vianney, 16 septembre 2023, La Côte-Saint-André. Visite libre du patio central et de la chapelle de l’ancien petit séminaire de la Côte Saint André Samedi 16 septembre, 09h00 Fondation d’Auteuil – Site J-M Vianney Entrée libre après appel sur interphone au portail d’entrée En venant visiter le site JM Vianney ( ancien petit séminaire, sanatorium durant la guerre 14-18, foyer Départemental de 1929 à 1971, site de la Fondation d’Auteuil depuis 1987) vous pourrez découvrir une exposition sur l’histoire du site, visiter l’ancienne chapelle avec ses vitraux rénovés dans le cadre d’un partenariat avec le département de l’Isère en particulier. Fondation d’Auteuil – Site J-M Vianney 22, avenue Hector Berlioz 38260 La Côte Saint André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 22 30 https://jeanmarievianney.apprentis-auteuil.org/ Ancien Petit Séminaire et Orphelinat Départemental occupé aujourd’hui par la Fondation d’Auteuil Présence de parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

