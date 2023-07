Visite guidée du site Fondation d’Aligre – Vestiges de l’Abbaye Lèves, 16 septembre 2023, Lèves.

Visitez le site de l’Abbaye avec ses vestiges et son histoire à travers une visite commentée.

1117, l'Evêque Geoffroy de Lèves et son frère Gauslin, Seigneur de Lèves, fondent l'Abbaye de Josaphat , sur leurs terres ancestrales, en bordure de l'Eure, au nord de ce qui est devenu l'agglomération chartraine, dans un vaste et agréable parc d'une dizaine d'hectares.

En 1116 le chanoine Geoffroy de Lèves fut élu évêque de Chartres. Quelque temps auparavant il avait fait le vœu d’accomplir un pèlerinage à Jérusalem, vœu que ses nouvelles responsabilités ne lui permettaient plus de respecter. Il s’en remis au Pape Pascal II qui l’invita à accepter son élection comme évêque et à remplacer le pèlerinage prévu par une fondation pieuse.La similitude de la topographie du terrain de Lèves avec la vallée de Josaphat, près de Jérusalem, ont fait que Geoffroy et son frère ont décidé de construire l’abbaye Notre Dame de Josaphat. Calixte II et Louis VI confirmèrent la propriété de cette abbaye en 1119 et en 1168 l’église abbatiale fut consacrée.

L’édifice religieux fût témoin des évènements qui ont jalonné l’histoire de France : innondations, guerre de cent ans, guerres de religion. Déclarée bien national en 1790, l’abbaye fût confisquée et mise en vente. Après la Révolution, les vestiges de l’Abbaye devinrent propriété de la famille d’Aligre, originaire de Chartres disposant d’une grande fortune. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Association des Amis de l’Abbaye de Josaphat