Visite de la Maison et des Jardins de Claude Monet à Giverny
Samedi 13 mai, 18h00
Fondation Claude Monet

Entrée gratuite

Fondation Claude Monet
84 rue Claude Monet, 27620 Giverny
Giverny 27620 Eure Normandie

02 32 51 28 21 https://fondation-monet.com Claude Monet a vécu de 1883 à 1926, soit quarante-trois ans, dans sa maison de Giverny. Passionné par le jardinage autant que par les couleurs, il a conçu son jardin de fleurs et son jardin d’eau comme de véritables oeuvres. En se promenant dans son jardin et dans sa maison, les visiteurs ressentent toujours l’atmosphère qui régnait chez le maître de l’impressionnisme et s’émerveillent devant les compositions de fleurs et devant les nymphéas qui ont été ses sources d’inspiration.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 ©Maison et Jardins de Claude Monet – Giverny

