Visite guidée du bureau du général de Gaulle (1947- 1958) dans un hôtel particulier du Faubourg Saint-Germain Fondation Charles de Gaulle Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite guidée du bureau du général de Gaulle (1947- 1958) dans un hôtel particulier du Faubourg Saint-Germain Fondation Charles de Gaulle Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite guidée du bureau du général de Gaulle (1947- 1958) dans un hôtel particulier du Faubourg Saint-Germain 16 et 17 septembre Fondation Charles de Gaulle Entrée libre. Visite guidée de 25 personnes maximum. Bureau du général de Gaulle non accessible aux PMR. Visite guidée de l’hôtel particulier du faubourg Saint-Germain, typique de la fin du XIXe siècle, qui abrita le siège du Rassemblement du peuple français (RPF), mouvement créé par le général de Gaulle en 1947. Le bureau qu’il y occupa de 1947 à 1958 est resté inchangé.

La visite permet de découvrir :

– l’hôtel particulier lui-même, son architecture et son histoire. Il reste un des rares aujourd’hui à ne pas avoir subi de transformations dans sa structure et ses décors, qui sont classés au titre des monuments historiques.

– l’action du général de Gaulle, président du Rassemblement du Peuple français durant la IVe République, période riche de combats politiques, prélude à son retour au pouvoir en 1958.

La visite intègre une exposition, des interventions de spécialistes (architecte, historiens, archiviste…), une projection de film, un espace ludique pour le jeune public.

Le programme détaillé sera publié sur le site de la Fondation Charles de Gaulle début septembre : www.charles-de-gaulle.org

Siège du Rassemblement du Peuple Français (RPF), le général de Gaulle y occupa un bureau (resté inchangé) de 1947 à 1958. De nombreuses personnalités, parmi lesquelles André Malraux, Michel Debré, Georges Pompidou ou Geneviève de Gaulle-Anthonioz fréquentèrent également ce lieu. L'hôtel particulier, ses décors intérieurs, le bureau du général de Gaulle et son mobilier sont classés au titre des monuments historiques.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

