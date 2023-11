Intervention à La Semaine des métiers – « Carrières dans le numérique : les femmes témoignent ! » Fondation CGénial Paris Catégorie d’Évènement: Paris Intervention à La Semaine des métiers – « Carrières dans le numérique : les femmes témoignent ! » Fondation CGénial Paris, 19 décembre 2023, Paris. Intervention à La Semaine des métiers – « Carrières dans le numérique : les femmes témoignent ! » Mardi 19 décembre, 09h00 Fondation CGénial Fondation CGénial 43 Rue Beaubourg, 75003 Paris Paris 75003 Quartier Sainte-Avoye Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T09:00:00+01:00 – 2023-12-19T13:00:00+01:00

2023-12-19T09:00:00+01:00 – 2023-12-19T13:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Fondation CGénial Adresse 43 Rue Beaubourg, 75003 Paris Ville Paris Lieu Ville Fondation CGénial Paris latitude longitude 48.86254;2.353971

Fondation CGénial Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/