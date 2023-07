L’Apocalypse de Carzou Fondation Carzou, chapelle du couvent de la Présentation Manosque, 16 septembre 2023, Manosque.

L’Apocalypse de Carzou 16 et 17 septembre Fondation Carzou, chapelle du couvent de la Présentation Entrée libre

Les visiteurs découvriront la fresque monumentale de Carzou intitulée « l’Apocalypse ». Cette œuvre peinte, colorée, d’une modernité incroyable, installée dans la Chapelle de la Présentation, fut inaugurée en 1991. Cette installation constitue une réalisation majeure de l’artiste, qui connut un rayonnement international durant tout le milieu du XXe siècle. Artiste contemporain de Picasso, son travail fut encensé par la critique d’art et récompensé par de nombreux prix.

Fondation Carzou, chapelle du couvent de la Présentation 9 bd Elémir Bourges, 04100 Manosque Manosque 04100 La Baronne Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492874049 http://www.fondationcarzou.fr/ https://www.facebook.com/Fondation-Carzou-153477554805293 La chapelle du couvent de la présentation, joyau de l’architecture du XIXème siècle, abrite l’oeuvre testamentaire du peintre Carzou (1907-2000), une fresque magistrale qui s’inspire du texte de Jean l’évangéliste et raconte le cycle de l’aventure humaine tout en revisitant les thèmes chers à l’artiste.

L’Apocalypse retrace les grandes épreuves de l’humanité, les guerres, les génocides, les dévastations mais aussi la reconstruction, le triomphe de la pureté, la renaissance de la terre et, pour finir, la Jérusalem céleste et le triomphe de l’agneau. Accès par la porte automatique située au 9 bd Elémir Bourges. Attention : il est nécessaire de monter 4 marches pour accéder à la chapelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Fondation Carzou