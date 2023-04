Fabrice Hyber La Vallée Fondation Cartier pour l’art contemporain Paris 14e Arrondissement Paris 14e Arrondissement Catégories d’Évènement: Paris

Paris Paris 14e Arrondissement . EUR Du 8 décembre 2022 au 30 avril 2023, la Fondation Cartier présente La Vallée, une grande monographie consacrée à la peinture de Fabrice Hyber. +33 1 42 18 56 50 http://fondation.cartier.com/ Fondation Cartier pour l’art contemporain 261 boulevard Raspail Paris 14e Arrondissement

