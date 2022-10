Fondation Camargo – Journée Portes Ouvertes Cassis, 26 octobre 2022, Cassis.

Fondation Camargo – Journée Portes Ouvertes

Des visites guidées et un atelier en famille dans les jardins de la propriété seront également proposés et ouvert à tous, pour apprendre l’histoire de ce patrimoine local et comprendre ses origines franco américaines.



Visites guidées :

– 15h : visite guidée autour de l’histoire et du patrimoine de Camargo

– 16h : visite guidée des jardins méditerranéens

– 17h : visite guidée autour de l’histoire et du patrimoine de Camargo



Atelier en famille :

15h dans les jardins de Camargo – durée 1h – à partir de 6 ans



La nature a toujours été une profonde source d’inspiration pour les artistes. Comme les plus grands, portez votre regard sur l’environnement qui vous entoure et partez collecter les végétaux grâce auxquels vous réaliserez votre auto-portrait. Une heure d’inspiration au cœur des jardins de Camargo.

Un programme a été construit avec les résidents actuels de la Fondation, pour faire découvrir au public le lieu, le patrimoine matériel, naturel, immatériel, mais aussi le travail de recherche et de création en expérimentation au sein de la résidence.

