Patrimoines vivants à la Fondation Camargo Fondation Camargo Cassis, 16 septembre 2023, Cassis.

La Fondation Camargo ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2023. C’est dans un cadre historique surplombant la baie de Cassis et face à l’imposant Cap Canaille que l’équipe accueillera le public pour découvrir l’histoire de Jerome Hill et des patrimoines vivants de Camargo. Des visites guidées et rencontres seront proposées lors de ce temps fort.

Un programme gratuit et ouvert à toutes et tous, au cœur de l’amphithéâtre de la mer.

Fondation Camargo 1, avenue Maurice Jermini 13260 Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Lieu international et pluridisciplinaire de résidence et de création pour artistes, chercheurs et penseurs

