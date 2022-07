La Fresque du Climat Fondation Bouzemont Bougival Catégories d’évènement: Bougival

La Fresque du Climat Samedi 17 septembre, 15h00 Fondation Bouzemont

La Fresque du Climat, l’atelier qui permet de comprendre le dérèglement climatique Fondation Bouzemont 10 rue du Général Leclerc 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France C’est un atelier ludique de 2 à 3h qui permet de comprendre le dérèglement climatique. Il est animé par des bénévoles de l’association formés spécifiquement.

