Bal en Costume – Danses anglaises à figures Dimanche 11 juin 2023, 14h00 Fondation Biermans-Lapôtre, Paris (75)

avec compagnie outre mesure

accessible sur inscription uniquement. Le bal en costume annuel de danse anglaise à figures de Chestnut est Vous pouvez y participer en simple spectateur : 5 danses faciles vous seront proposées. Les inscriptions pour les spectateurs seront ouvertes à partir du 2 mars 2023. Si vous désirez y participer en tant que danseur intermédiaire (13 danses) ou confirmé (20 danses), vous pouvez préparer le bal tout au long de la saison avec les stages de préparation au bal en costume mensuels ou lors des stages intensifs des vacances de Pâques. Une présentation vidéo du bal est disponible ici. N.B. 1 : le costume n’est pas obligatoire pour participer au bal en costume mais une tenue soignée est requise. N.B. 2 : il est possible de suivre les stages de préparation au bal en costume sans participer au bal en costume Le bal en costume de CHESTNUT 2023 sera joué par la Compagnie Outre Mesure. Tous les détails sont disponibles sur le site de CHESTNUT. CHESTNUT, c’est une grande attention portée à l’acquisition du style et au rapport de la musique et de la danse. source : événement Bal en Costume – Danses anglaises à figures publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T14:00:00+02:00

2023-06-11T19:00:00+02:00

Fondation Biermans-Lapôtre, Paris (75) 9 A, Boulevard Jourdan Fondation Biermans-Lapôtre, 75014 Paris, France

