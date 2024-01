60 ans – Cycle de conférences Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Genève, 27 février 2024, Genève.

60 ans – Cycle de conférences Mardi 27 février 2024, 18h30 Fondation Baur – Musée des arts d'Extrême-Orient

« Alfred Baur (1865-1951), la passion de l’Orient extrême » par Helen Loveday, conservatrice des collections japonaises

Pendant la première moitié du XXe siècle, Alfred Baur (1865-1951) a constitué une remarquable collection d’objets d’art chinois et japonais. Originaire d’Andelfingen (Zurich), Baur a été envoyé en 1884 par une maison de commerce à Colombo (Sri Lanka) où il fonde peu après sa propre entreprise. En 1906, il revient en Suisse et choisit de s’installer à Genève, ville de son épouse Eugénie Baur-Duret. Et c’est à partir de là qu’il acquiert les pièces qui forment aujourd’hui l’ensemble d’œuvres présenté depuis 1964 au Musée des Arts d’Extrême-Orient.

Une conférence commémorative, à l’occasion du 60ème anniversaire du musée.

