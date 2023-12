Atelier de vacances Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Genève, 22 février 2024, Genève.

Atelier de vacances Jeudi 22 février 2024, 14h30 Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient CHF 25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T14:30:00+01:00 – 2024-02-22T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-22T14:30:00+01:00 – 2024-02-22T16:30:00+01:00

Tu es fan de « One piece », « Naruto », ou « Demon slayers » et tu voudrais apprendre à dessiner tes héros préférés? Profite de cette semaine de vacances pour apprendre les bases du portrait façon manga. Un atelier proposé par Hanae Biro, peintre et calligraphe.

Pour un petit groupe d’enfants de 8 à 11 ans

Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Rue MUNIER-ROMILLY 8, 1206 Genève Genève 1206 +41 22 704 32 82 http://www.collections-baur.ch [{« type »: « link », « value »: « https://fondation-baur.ch/fr/agenda-culturel/les-bases-du-dessin-manga?date_id=707 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/fondation-baur-musee-arts-extreme-orient/

DR