Cette année, la Fondation Baur célèbre Seollal 설날, le nouvel an coréen! Venez découvrir le jeu du yutnori, apprendre à écrire votre prénom en hangeul ou cuisiner une friandise coréenne traditionnelle. Petit coin lecture et activités autour des symboles de longévité. Découvrez des thés coréens au stand de Sujin, de Tea repertoire (à Carouge). Un après-midi festif, d'activités gratuites.

Samedi 10 février 2024, 14h00-17h30
Fondation Baur – Musée des arts d'Extrême-Orient
Rue MUNIER-ROMILLY 8, 1206 Genève
Prix du billet d'entrée (CHF 10.- en tarif normal ; CHF 5.- en tarif réduit ; gratuit pour les Amis et les moins de 18 ans)
Entrée gratuite pour les personnes habillées en hanbok.

