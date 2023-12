Conférence de Philippe Neeser Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Genève Catégorie d’Évènement: Genève Conférence de Philippe Neeser Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Genève, 6 février 2024, Genève. Conférence de Philippe Neeser Mardi 6 février 2024, 18h30 Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient CHF 10.- ; CHF 5.- tarifs réduits ; gratuit pour les Amis du musée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

« La Suisse à la découverte du Japon » par Philippe Neeser

Une conférence commémorative, à l'occasion du 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la Suisse et le Japon.

Fondation Baur – Musée des arts d'Extrême-Orient
Rue MUNIER-ROMILLY 8, 1206 Genève

