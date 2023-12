Visite guidée Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Genève, 20 janvier 2024, Genève.

Visite guidée Samedi 20 janvier 2024, 16h00 Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Prix du billet d’entrée (CHF 10.- en tarif normal ; CHF 5.- en tarif réduit ; gratuit pour les Amis et les moins de 18 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

A l’occasion du 60ème anniversaire du musée, une visite guidée rend hommage à Alfred Baur et à la genèse de la collection. Entrez dans l’intimité du collectionneur – ses coups de coeur, son voyage en Chine et au Japon, ses artisans fétiches et ses collaborations avec les marchands d’art.

Sans inscription

Fondation Baur – Musée des arts d'Extrême-Orient Rue MUNIER-ROMILLY 8, 1206 Genève Genève 1206

