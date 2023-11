Atelier de couture Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Genève Catégorie d’Évènement: Genève Atelier de couture Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Genève, 18 novembre 2023, Genève. Atelier de couture Samedi 18 novembre, 14h30 Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient CHF 35.- prix fixe par personne (matériel compris) De la couture, un peu de broderie… pour confectionner un tigre de tissu 布老虎 dans la pure tradition du nord de la Chine. Avec Kun Guo, artiste et couturière, passionnée par les arts populaires de son pays. Durée 2h30, adultes Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Rue MUNIER-ROMILLY 8, 1206 Genève Genève 1206 +41 22 704 32 82 http://www.collections-baur.ch [{« type »: « link », « value »: « https://fondation-baur.ch/fr/agenda-culturel/atelier-de-couture?date_id=701 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/fondation-baur-musee-arts-extreme-orient/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:30:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

2023-11-18T14:30:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00 Fondation Baur Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Fondation Baur - Musée des arts d'Extrême-Orient Adresse Rue MUNIER-ROMILLY 8, 1206 Genève Ville Genève Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Fondation Baur - Musée des arts d'Extrême-Orient Genève latitude longitude 46.197651;6.15345

Fondation Baur - Musée des arts d'Extrême-Orient Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/