Baur en famille – visite contée
Fondation Baur – Musée des arts d'Extrême-Orient
Genève

5 novembre 2023 – 17 mars 2024, les dimanches

Prix du billet d'entrée (10 CHF en tarif normal, 5 CHF en tarif réduit, gratuit pour les Amis du musée et les moins de 18 ans) ; gratuit pour les enfants

A-t-on jamais vu un samouraï de la taille d'un pouce? Qui a inventé les dragons?? Vous trouverez peut-être des réponses à vos questions et bien plus encore dans les histoires contées par notre guide.

Pour enfants de 5 à 8 ans, accompagnés

Fondation Baur – Musée des arts d'Extrême-Orient
Rue MUNIER-ROMILLY 8, 1206 Genève

