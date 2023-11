Arno Camenisch Fondation Atelier Philippe Grosclaude, Carouge, 25 novembre 2023, Carouge.

Arno Camenisch Samedi 25 novembre, 17h30 Fondation Atelier Philippe Grosclaude, Sur inscription : https://infomaniak.events/shop/PQ0xb9ehb8/event/1089642/

L’auteur et performeur grison Arno Camenisch présente une performance unique où ses textes prennent la forme de spoken word. Drôles et profondes, ses histoires s’inscrivent au cœur de la vie. Sur scène, Camenisch sera accompagné à la guitare électrique. Portés par la musique, ses textes deviennent des chansons et l’exercice de lecture un concert.

Accompagnement musical: Goodbye Ivan (guitare)

Fondation Atelier Philippe Grosclaude, Rue Vautier 43, 1227 Carouge Carouge 1227 La Praille Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T17:30:00+01:00 – 2023-11-25T18:30:00+01:00

Arno Camenisch