le samedi 18 septembre à La FabriC

Issu d’un foyer conservateur, Jean-Luc Verna décide à l’adolescence de s’en extraire pour aller vers une vie plus alternative où rythme punk, sexe et drogue. Il décide ensuite de faire de l’art « son unique drogue » et entre alors à la Villa Arson à Nice avant d’y être professeur de dessin durant 20 ans. Il enseigne aujourd’hui à l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy. Se définissant lui-même comme un artiste pluridisciplinaire, la pratique de Jean-Luc Verna touche autant le domaine des arts plastiques que celui des arts vivants et de l’art vidéo. Cette diversité fait écho à la notion d’œuvre d’art totale et dans cette démarche, Jean-Luc Verna investit jusqu’à son propre corps, qu’il tatoue, perce et maquille. Celui-ci devient alors un support de création en lien direct avec sa pratique du dessin. Le dessin est pour Jean-Luc Verna « la colonne vertébrale de [son] travail » à partir de laquelle se développent ses autres pratiques, et fait ainsi chez lui l’objet d’un protocole précis. Du papier, il passe au calque puis à la photocopie avant d’être frotté au trichloréthylène et transféré sur un autre support, pour finalement être rehaussé de crayon de couleur, pierre noire, plumes, strass et maquillage. L’artiste souligne d’ailleurs l’analogie qu’il perçoit entre la peau et un papier ou un tissu en ayant recours aux fards ou au rouge à lèvre. Le mélange entre la culture populaire, les mythologies contemporaines, l’histoire de l’art, la musique underground, les performances, le cinéma et le modelage du corps font de lui un artiste punk et poétique. Découvrez La FabriC, espace d’exposition de plus de 200 m² ! S’il n’y a pas de ligne artistique à proprement parler pour les expositions, il y en revanche une préférence pour le dessin contemporain et la diversité des techniques et médiums qu’il offre. Présentation du lieu et visite de l’exposition.

Exposition Jean-Luc Verna.

La FabriC 34 avenue de Loverchy 74000 Annecy Annecy Annecy Haute-Savoie



