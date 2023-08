Fêtes du fond de la rue Fond de la rue Lembeye, 27 août 2023, Lembeye.

Lembeye,Pyrénées-Atlantiques

12h : apéritif en commun et le vin d’honneur animé par l’orchestre Francis Pédurthe,

Après ça place au grand banquet du village. Pour ceux qui le souhaitent, une paëlla spéciale préparée par Jean-Marc Courtade permettra d’attendre le traditionnel tournoi de pétanque des habitants du quartier.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE pour les repas AVANT LE 21 AOUT..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . EUR.

Fond de la rue

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



12pm: shared aperitif and vin d?honneur, hosted by the Francis Pédurthe orchestra,

Afterwards, the village banquet takes place. For those who wish, a special paella prepared by Jean-Marc Courtade awaits the traditional pétanque tournament for local residents.

MANDATORY REGISTRATION for meals BEFORE AUGUST 21.

12.00 h: aperitivo compartido y vin d’honneur ofrecido por la orquesta Francis Pédurthe,

A continuación, será el momento del banquete del pueblo. Para los que lo deseen, habrá una paella especial preparada por Jean-Marc Courtade, antes del tradicional torneo de petanca para los residentes locales.

LAS INSCRIPCIONES DEBEN REALIZARSE ANTES DEL 21 DE AGOSTO.

12 Uhr: Gemeinsamer Aperitif und Ehrenwein, der vom Orchester Francis Pédurthe musikalisch umrahmt wird,

Danach ist Platz für das große Bankett des Dorfes. Wer möchte, kann sich die Wartezeit bis zum traditionellen Pétanque-Turnier der Bewohner des Viertels mit einer speziellen Paëlla verkürzen, die von Jean-Marc Courtade zubereitet wird.

ANMELDUNG FÜR DIE MESSEN BIS ZUM 21. AUGUST ERFORDERLICH.

Mise à jour le 2023-08-20 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN