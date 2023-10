bal folk Fond de la Coste, Roquefixade (09) bal folk Fond de la Coste, Roquefixade (09), 31 décembre 2023, . bal folk Dimanche 31 décembre, 19h30 Fond de la Coste, Roquefixade (09) au chapeau pour la 10ème ? 11ème année ? nouvel an trad à Fond de la Coste, scène ouverte, amenez vos instruments, et vos ballerines pour les danseur-se-s auberge espagnole, amenez vos petits fours, bûche de Noël, dinde et marrons glacés, champagne… ouverture des portes 19 h 30, jusqu’à ??? au chapeau au bénéfice du lieu source : événement bal folk publié sur AgendaTrad Fond de la Coste, Roquefixade (09) Fond de la Coste, 09300 Roquefixade, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45891 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

