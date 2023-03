bal folk Fond de la Coste, Roquefixade (09)

bal folk Fond de la Coste, Roquefixade (09), 14 avril 2023, . bal folk Vendredi 14 avril, 21h00 Fond de la Coste, Roquefixade (09) 8 € ouverture des portes 20 h 30 bal à 21 h avec Lou Bayletou puis boeuf si affinités entrée 8 €, bar, source : événement bal folk publié sur AgendaTrad Fond de la Coste, Roquefixade (09) Fond de la Coste, 09300 Roquefixade, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41699 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T21:00:00+02:00 – 2023-04-15T01:00:00+02:00

2023-04-14T21:00:00+02:00 – 2023-04-15T01:00:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Fond de la Coste, Roquefixade (09) Adresse Fond de la Coste, 09300 Roquefixade, France Age max 110 Lieu Ville Fond de la Coste, Roquefixade (09)

Fond de la Coste, Roquefixade (09) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//