bal folk Vendredi 10 mars, 21h00 Fond de la Coste, Roquefixade (09)

8 €

organisé par un kilo d cirque

1. Suite de rondeaux en couple (Trad. Gascon)
2. "Valse du fleuve" (Composition)
3. Suite de congos (Trad. Gascon)
4. Scottish des pierres et Scottish à Solène (Compositions)
5. Suite de rondeaux en chaîne (Trad. Gascon)
6. Suite de polkas (Trad. Gascon)
7. Cercles "Excusez-moi" et "Je viens de l'Ouest" (Compositions)
8. Air de noce puis mazurkas (Trad. Gascon)
9. Suite de bourrées à 2 temps (Compositions)
10. Suite de rondeaux en couple (Trad. Gascon)
11. Suite de bourrées à 3 temps (Trad. Limousin / Auvergne)
12. Suite de scottishs (Trad. Gascon)
13. Courante de Lomagne (Trad. Gascon)
14. Suite de rondeaux en couple (Trad. Gascon)
15. Suite de bourrées d'Ariège (Trad Couserans et Pays de Foix)
16. Suite d'airs des Pyrénées catalanes et aragonaises (Trad.)

en 1ère partie du bal à 21 h avec l’atelier chants à danser “Cantardançar” animé par Michaël Bourry, suivi de la 2ème partie du bal avec Michaël Bourry solo https://youtu.be/lF4ct9eESHY source : événement bal folk publié sur AgendaTrad

2023-03-10T21:00:00+01:00

2023-03-11T01:00:00+01:00

