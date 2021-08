En ligne île de France Fonctionnement de la ville de Paris En ligne Catégorie d’évènement: île de France

Le mardi 28 septembre 2021

de 19h à 20h

gratuit

Quels sont les pouvoirs de la Ville de Paris ? Dans quels domaines est-elle compétente ? Comment fonctionne-t-elle au quotidien ? Si vous vous êtes déjà posé.e ce genre de questions, cette formation est faite pour vous ! Événements -> Autre événement En ligne Tout Paris 75000 Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Événements -> Autre événement

2021-09-28T19:00:00+02:00_2021-09-28T20:00:00+02:00

