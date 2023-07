Le Sacré-Coeur et le Chemin de Croix Foncine-le-Haut, 12 juillet 2023, Foncine-le-Haut.

Foncine-le-Haut,Jura

Cette construction de 7 m de hauteur a été réalisée en 1899 avec des pierres percées de trous de mille formes, trouvées dans le karstique du secteur..

fin : . .

Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté



This 7-metre-high structure was built in 1899 using stones found in the karst in the area and pierced with holes in a thousand different shapes.

Esta estructura de 7 metros de altura se construyó en 1899 con piedras encontradas en el karst de la zona y agujereadas con mil formas diferentes.

Das 7 m hohe Bauwerk wurde 1899 aus tausendfach durchlöcherten Steinen errichtet, die im Karst der Gegend gefunden wurden.

Mise à jour le 2023-07-01 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA