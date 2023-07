Église Saint-Léger Foncine-le-Haut, 3 juillet 2023, Foncine-le-Haut.

Foncine-le-Haut,Jura

Détruite par le feu en 1639 lors de l’invasion des Suédois, reconstruite avec son clocher en 1750, restaurée, agrandie, embellie un siècle plus tard..

Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Destroyed by fire in 1639 during the Swedish invasion, rebuilt with its bell tower in 1750, restored, enlarged and embellished a century later.

Destruida por un incendio en 1639 durante la invasión sueca, reconstruida con su campanario en 1750, restaurada, ampliada y embellecida un siglo después.

1639 bei der Invasion der Schweden durch Feuer zerstört, 1750 mit dem Glockenturm wieder aufgebaut, ein Jahrhundert später restauriert, vergrößert und verschönert.

