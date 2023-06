La Haute Vallée de la Saine Foncine-le-Haut, 29 juin 2023, Foncine-le-Haut.

Foncine-le-Haut,Jura

Sur 17 petits kilomètres, le cours de la Saine fait son show de gorges en cascades et de gouffres en points de vue dans une vallée atypique..

Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté



For 17 kilometres, the course of the river Saine winds its way from gorges to waterfalls and from chasms to viewpoints in an atypical valley.

A lo largo de 17 kilómetros, el curso del río Saine serpentea de gargantas a cascadas y de simas a miradores en un valle atípico.

Auf 17 kurzen Kilometern zieht der Flusslauf der Saine seine Show ab, von Schluchten zu Wasserfällen und von Abgründen zu Aussichtspunkten in einem…

