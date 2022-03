“Fonbojeux”, 10ème festival du jeu de Fonbeauzard – Les 5 et 6 mars Salle André Gentillet Fonbeauzard Catégories d’évènement: Fonbeauzard

Des jeux de société pour tous les âges, des jeux de coopération, de figurines, de plateaux, de rôles, ou encore de mah jong et du carrom… Un espace créateur, une zone de construction libre LEGO et un parcours d’énigmes ludique. Tout le week-end, un espace d’animation scientifique adapté aux plus jeunes est proposé par le quai des petits. Et bien sûr, une buvette où crêpes et boissons seront proposées avec le sourire ! _Port du masque et pass vaccinal obligatoire_ Fonbojeux, c’est… un festival ludique familial pour tous les goûts Salle André Gentillet Rue Jean Mermoz, 31140 Fonbeauzard Fonbeauzard Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T23:59:00;2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T18:30:00

