Folsom, Blue Tomorrow, Bottle Next L’Olympic Café, 3 novembre 2022, Paris.

Le jeudi 03 novembre 2022

de 20h00 à 23h59

. payant Préventes 6€ sur DICE 10€ sur place Cash Only

Le groupe parisien Folsom (heavy blues rock) vous invite à retourner l’Olympic Café ! Ils seront rejoints par Blue Tomorrow de Saint Etienne, qui ont hâte de vous présenter leur nouvel album et le duo lyonnais Bottle Next.

Folsom (Paris)

Folsom est un quatuor heavy blues rock, énergique et déjanté, formé en 2013 dans les bars de Pigalle. Ils produisent une musique marquée par un groove agressif, puisant dans le blues, la country et l’atmosphère southern rock; avec une approche transgressive de ces esthétiques.

Bref un groupe de scène, qui est au top live, la scène est son « milieu naturel ». Envoyer du bois sa vocation !

Blue Tomorrow (Saint Etienne)

vous présentent leur premier album (sortie 15 octobre)

Imagine une histoire de Peter Pan dessinée avec les traits de Tim Burton…

Accros aux décibels, aux cordes qui grincent et au gros son, l’énergie et la rage au bout des doigts et dans le ventre, Blue Tomorrow manie habilement la brutalité du punk-rock au service d’une écriture tourmentée qui porte leur style hors des sentiers battus.

Avis aux amateurs de skate, de pogos et de secouage de tête.

Bottle Next (Lyon)

Bottle Next c’est un duo hors normes, deux jeunes artistes qui proposent des compositions rock bien trempées, originales et novatrices. Voix rauque mais mélodieuse et guitare électro-acoustique pour Pierre et une batterie puissante et groovy pour Marty.

L’Olympic Café 20 Rue Léon 75018 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/597262058801209/?

Loic Thats All