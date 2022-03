Folon. Un rêveur engagé Strasbourg, 18 mars 2022, Strasbourg.

Folon. Un rêveur engagé Strasbourg

2022-03-18 10:00:00 – 2022-07-03 18:00:00

Strasbourg Bas-Rhin

Ce parcours de 150 œuvres originales et documents, provenant de la collection de la Fondation Folon, permet de retracer 40 ans d’une création multiforme et explore les aspects inattendus et méconnus de cet artiste.

Tout au long de sa carrière, le dessinateur belge a témoigné d’une curiosité inlassable pour des univers graphiques très différents notamment l’affiche, le dessin pour la presse, le dessin d’humour et de satire. Folon s’est attaché tout particulièrement à illustrer les grands maux de la société contemporaine. Il s’est également engagé pour des causes politiques et sociales comme le montrent ses illustrations de presse pour The New Yorker, Time et L’Express, et ses affiches, entre autres pour Amnesty International et la Déclaration des droits de l’homme.

Exposition organisée en partenariat avec la Fondation Folon (Belgique) et organisée dans le cadre des Rencontres de l’illustration de Strasbourg.

+33 3 68 98 50 00

