WELCOME TO SUPERSONIC Assistez à deux concerts gratuits, Nuits Rock et Disquaire à Paris ! FOLLY GROUP Après avoir aiguisé ses crocs et rongé son frein comme un lion en cage pendant l’année 2020, ce quatuor anglais mené par le chanteur-batteur Sean Harper est désormais prêt à mordre tout ce qui bouge. Une guitare qui cavale, des percussions au groove épileptique, une voix pleine de morgue, une basse rugueuse ; doté de cet arsenal, le collectif londonien manigance un post-punk tranchant et impétueux, mais aussi ultra-dansant. ÎLE DE GARDE Île de Garde c’est un projet entre trois potes qui ont enfin réussi à se retrouver pour créer dans le sous sol d’un Blockhaus en 2020. SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

