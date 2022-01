Folles Noces Saint-Eutrope-de-Born, 12 février 2022, Saint-Eutrope-de-Born.

Folles Noces Salle des Fêtes Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born

2022-02-12 21:00:00 – 2022-02-12 Salle des Fêtes Saint Vivien

Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne Saint-Eutrope-de-Born

12 12 EUR 13 ans après leur création dans cette même salle, les « Folles Noces » reviennent fêter leur 410ème cérémonie pour une soirée spéciale au profit de l’Association ESPOIR POUR HAÏTI.

Catherine et Jean-Paul vous invitent à leur mariage.

Le couple enchaîne les situations cocasses en revisitant un répertoire qui va des Années Folles à aujourd’hui.

Un feu d’artifice de sketches, de chansons fantaisistes et de parodies délirantes pour fêter le plus beau jour de leur vie.

Avec en final une galerie de portraits de couples mythiques.

Un zapping extravagant où tout devient possible :

Jules César fredonnant du Polnareff à Cléopâtre…

Pénélope gazouillant du Céline Dion à Ulysse…

ou Tarzan roucoulant du Mike Brant à Jane !

Avec Catherine DELOURTET et Jean-Paul DELVOR, accompagnés au piano et à la guitare par Thomas RIBES.

+33 6 83 02 38 84

