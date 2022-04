Follement British La fabuleuse quête d’Elisabeth, Gigs, Ballads and other Fancies Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy Catégories d’évènement: Bondy

Seine-Saint-Denis

Follement British La fabuleuse quête d’Elisabeth, Gigs, Ballads and other Fancies Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy, 9 avril 2022, Bondy. Follement British La fabuleuse quête d’Elisabeth, Gigs, Ballads and other Fancies

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy, le samedi 9 avril à 18:00

Par les élèves des départements de musique ancienne des conservatoires de Pantin et de Bondy Luth, viole de gambe, clavecin, flûte à bec Ce concert est une porte d’entrée ludique vers les musiques – savantes et traditionnelles – issues des îles britanniques, celles qui parlent au cœur et au corps. C’est une invitation à voyager à travers la fabuleuse quête d’Elisabeth, qui devra, pour retrouver son cher Oswald, partir à l’aventure et s’enrichir de nouvelles rencontres.

Entrée libre

Suivez la quête amoureuse d’Elisabeth, voyagez avec les musiques des îles britanniques! Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 avenue Henri Barbusse, 93140 BONDY Bondy Le Saule Blanc Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T18:00:00 2022-04-09T19:30:00

