Folle… Théâtre Rue de Belleville Nantes

Nantes

Folle… Théâtre Rue de Belleville, 17 décembre 2022, Nantes.

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non Tarif plein : 19€ Tarif réduit : 14€ Jusqu’à 12 ans : 10€ Tous publics Toute nouvelle enseignante dans un institut qui accueille des enfants fous, Suzanne a peur de ne pas savoir. Ils sont étranges, ces enfants. Il y a ce gamin agrippé à son ballon comme à sa propre vie.. Et puis il y a Marie qui se débat avec les voix qui envahissent sa conscience, et qui a décidé de ne jamais écrire, jamais céder ses mots. Mais quand on est maîtresse, n’est-ce pas notre rôle que d’apprendre à lire et à écrire ? Un spectacle de la compagnie Innées Fables Texte de Catherine Guilbaud Mise en scène : Laurence Hamery Théâtre Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

