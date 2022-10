Folle… Théâtre du Cyclope Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Folle… Théâtre du Cyclope, 15 octobre 2022, Nantes. 2022-10-15

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non Entre 7,50 € et 14,50 € Pièce de théâtre de Catherine Guilbaud, mise en scène par Laurence Hamery, avec Emma Binon, Servane Daniel et Catherine Guilbaud. Suzanne a toujours eu peur de ne pas savoir… Alors lorsqu’elle se retrouve toute nouvelle enseignante dans un institut qui accueille des enfants fous, Suzanne tremble de ne pas savoir. Ils sont étranges, ces enfants… Il y a ce gamin au regard si doux agrippé à son ballon de baudruche comme à sa propre vie, cet autre qui lance à la cantonade des sentences à faire trembler. Et puis, il y a Marie… Folle… vient interroger avec poésie, humour et émotion notre propre rapport à la folie. Laissez-vous surprendre ! Tout public à partir de 12 ans Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com 0251864507 https://www.theatreducyclope.com/

