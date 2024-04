FOLLE DE RAGE Montpellier, samedi 15 juin 2024.

Qui l’aurait cru ? Que ce petit événement d’il y a 5 ans finirait au Zénith de Montpellier

Pour vous remercier de votre soutient indéfectible et de tout l’amour que vous donnez au fil des éditions, on se devait , pour notre dernière de la saison avant nos vacances annuelles , et surtout, à l’occasion de la Pride de Montpellier, vous donner la fête que vous méritez ! la Folle de Rage investit le Zénith pour une nuit LE-GEN-DAIRE !

Elles ont toutes marques l’histoire de la Folle de Rage au moment de leur passage, leur venue ont fait afficher un SOLD OUT chacune à leur tour à l’événement, en empêchant certain.e.s d’assister à ces incroyables moments

C’est ainsi que pour notre premier Zénith, nous avons décider de vous faire un ALL STARS EDITION en les re-invitant TOUTES pour une nuit UNIQUE !

Au programme Une nuit 100 % pop music, des drag show, des milliers de good vibes et surtout beaucoup d’amour !

DJ JULIEN DE BOMERANI & MELLANIE

DRAG SHOW NICKY DOLL ( host DragRace France ), LA GRANDE DAME ( DragRace UK VS THE WORLD 2 ) , PICHE ( DragRace France 2 ), COOKIE KUNTY ( DragRace France 2 ) , SOA DE MUSE ( DragRace France 1 )

Une partie des recettes sont directement reversés à l’association organisatrice de la Marche des Fiertés 2024 FIERTÉ MONTPELLIER PRIDE

Et n’ oubliez pas

La FOLLE DE RAGE est pop, coloré.e, affranchie, déguisé.e, unique, singulier.e, fédérat.eur.rice, joyeu.x.se , fêtard.e, bruyant.e, musical.e, maquillé.e, voyant.e, extravagant.e !

Plus qu’un évènement, un état d’esprit ! 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 23:00:00

fin : 2024-06-16 05:00:00

Avenue Albert-Einstein

Domaine de Grammont

Montpellier 34000 Hérault Occitanie zenith@montpellier-events.com

