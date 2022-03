Folle Cadence en Fête salle des fêtes,Charbuy (89)

L’atelier de Danses Trad de Charbuy (89) voulait fêter ses 20 ans en 2020 , le covid en a décidé autrement. Ce Samedi 28 Mai 2022 nous espérons voir tous les adhérents anciens et actuels, tous les danseurs qui sont venus passer au moins une soirée à Charbuy depuis l’année 2000, année où fut créé l’atelier, sous l’impulsion de Martine et Didier, et animé depuis par les musiciens de La Chalande, puis de Vaux des Vignes. Une grande soirée avec Philippe PLARD et BLANCHE EPINE. Un gâteau d’anniversaire marquera (quand même!) l’évènement. *source : événement [Folle Cadence en Fête](https://agendatrad.org/e/35737) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

7€

