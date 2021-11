Folk’xygène, les Papys Essouflés Salle Michel Dinet | Malzéville, 3 décembre 2021, Malzéville.

Folk’xygène, les Papys Essouflés

Salle Michel Dinet | Malzéville, le vendredi 3 décembre à 17:00

La soirée folk de Malzéville Téléthon revient après 3 années de silence pour un soirée nouvelle formule mais toujours aussi sympathique à la salle des fêtes de Malzéville. Au programme: – 17h-18h: Initiation aux danses folk pour les enfants et parents de 8 à 10 ans – 18h-19h: Mini-bal avec les classes d’accordéon et de violon de l’association MASC (Malzéville Association Sport et Culture) A partir de 20h, BAL FOLK: – 20h-21h: **Les Papys Essouflés** – 21h-23h: **Folk’xygène** – 23h-minuit: Bœuf avec les musiciens présents Entrée libre Buvette sur place Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. Plus d’informations sur le Téléthon et ses missions dans les maladies neuromusculaires et maladie rares –> ICI: [[https://www.afm-telethon.fr/](https://www.afm-telethon.fr/)](https://www.afm-telethon.fr/) Venez nombreux!!

Entrée libre

Bal folk en faveur du Téléthon, avec les accordéonistes et violonistes de l’association MASC

Salle Michel Dinet | Malzéville Place François Mitterrand, 54220 Malzéville Malzéville Meurthe-et-Moselle



