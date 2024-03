Folk’Xybal 2024 Salle Michel Dinet | Malzéville Malzéville, samedi 5 octobre 2024.

Folk’Xybal 2024 Le Folk’xybal revient en 2024 avec stages et bal folk ! 5 et 6 octobre Salle Michel Dinet | Malzéville

Le Folk’xybal revient en 2024 pour la 7ème édition!

On vous promet des stages de rêves et un bal folk de rêve… mais on vous en dit plus plus tard !

Notez dores et déjà la date !

Salle Michel Dinet | Malzéville Place François Mitterrand, 54220 Malzéville Malzéville 54220 Meurthe-et-Moselle Grand Est

folk’xygene folk’xybal