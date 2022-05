Folkxy’Bal 2022 Salle Michel Dinet | Malzéville Malzéville Catégories d’évènement: Malzéville

du samedi 15 octobre au dimanche 16 octobre à Salle Michel Dinet | Malzéville

Après 2 années de pause (en raison de “vous savez quoi”), le **Folkxy’bal** rouvre ses portes!!!!! Le principe est toujours le même: L’invitation d’un groupe extérieur à la Lorraine spécialiste d’un répertoire! Un espace de découverte de leur musique et de leurs danses… Un grand bal folk partagé avec Folk’xygène. Avant de pouvoir vous en dire plus… n’hésitez surtout pas! Réservez la date!! Plus d’informations à venir. 5ème édition de ce festival de stages de danses, de musique accompagné d’un grand bal folk avec un groupe extérieur à la Lorraine! Salle Michel Dinet | Malzéville Place François Mitterrand, 54220 Malzéville Malzéville Meurthe-et-Moselle

