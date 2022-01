Folkways, un label américain à l’écoute du monde – Conférence Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Folkways, un label américain à l’écoute du monde – Conférence Médiathèque musicale de Paris (MMP), 30 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 30 mars 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Dans le cadre de son cycle consacré au label américain Folkways, la Médiathèque musicale invite le musicien Pierre-Antoine Badaroux à présenter l’histoire et l’esprit de ce label passionnant ! Dans le cadre de différents projets artistiques, Pierre-Antoine Badaroux a travaillé sur le label Folkways. Il s’est notamment intéressé à la pianiste de jazz Mary-Lou Williams enregistrée par le label entre 1944 et 1947. Il s’est rendu aux Etats-Unis à l’Institut of Jazz Studies de l’Université Rutgers afin de consulter les archives de Mary-Lou Williams. Les archives de Folkways sont elles, conservées à la Smihsonian Institution qui continue de produire les disques de Folkways. Pierre-Antoine Badaroux, saxophoniste, compositeur, producteur et enseignant, est un membre actif des musiques contemporaines européennes. Son travail s’axe autour d’une exploration des rapports entre les formes d’écriture, de composition, de prédéfini, d’indéfini et d’improvisé. Que ce soit à travers une démarche « d’interprète » à la tête de l’ensemble Hodos, de compositeur avec son sextet, d’improvisateur en solo, d’archiviste en tant que producteur et membre du label Umlaut Records, d’enseignant au conservatoire de Lille, de déconstruction du be-bop avec le quartet Peeping Tom, ou de reconstitution méticuleuse de la musique de danse des années 1930 avec le Umlaut Big Band, ces préoccupations sont fortement ancrées dans ses multiples productions. Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris 75001

4 : Les Halles (Paris) (52m) 85 : Louvre – Étienne Marcel – Montmartre (Paris) (277m)

Contact : 01 55 80 75 30 mmp@paris.fr https://mediathequemusicaledeparis.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://twitter.com/MmpParis Concert;Peinture

Date complète :

2022-03-30T19:00:00+01:00_2022-03-30T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque musicale de Paris (MMP) Adresse 8 porte Saint Eustache Ville Paris lieuville Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Departement Paris

Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/