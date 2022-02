Folkways : écoute commentée par Madeleine Leclair Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Folkways : écoute commentée par Madeleine Leclair Médiathèque musicale de Paris (MMP), 25 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 25 mars 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Dans la cadre du cycle “Folkways records, une encyclopédie sonore à contre-courant”, la Médiathèque musicale de Paris invite Madeleine Leclair, ethnomusicologue… Madeleine Leclair nous présentera ses coup de cœur du label américain Folkways. Elle nous passera sa sélection de 33 tours et évoquera le contenu musical, l’histoire, la rareté de certains d’entre eux… Madeleine Leclair mène une double activité de la recherche dans les domaines de l’ethnomusicologie et de la muséographie. Elle a intégré l’Unité de musicologie du Département d’histoire de l’art et musicologie de l’UniGe à l’automne 2016. Elle y est chargée d’enseignement dans le cadre du Master d’ethnomusicologie. Elle occupe aussi la fonction de conservatrice du département d’ethnomusicologie au MEG (Musée d’ethnographie de Genève), qu’elle a intégré en novembre 2012. Elle y est responsable des collections d’instruments de musique et des Archives internationales de musique populaire (AIMP), fondées en 1944 par le musicologue et chercheur roumain Constantin Brãiloiu. Elle est aussi éditrice de la collection discographique MEG-AIMP/VDE-Gallo. Entre 2000 et 2006, elle participa au chantier de construction du Musée du quai Branly-Jacques Chirac, avant d’en devenir la responsable de l’unité patrimoniale des collections d’ethnomusicologie jusqu’en 2012. Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris 75001

4 : Les Halles (Paris) (52m) 85 : Louvre – Étienne Marcel – Montmartre (Paris) (277m)

Contact : 01 55 80 75 30 mmp@paris.fr https://mediathequemusicaledeparis.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris https://twitter.com/MmpParis Date complète :

2022-03-25T19:00:00+01:00_2022-03-25T21:00:00+01:00

ALC

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque musicale de Paris (MMP) Adresse 8 porte Saint Eustache Ville Paris lieuville Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Departement Paris

Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Folkways : écoute commentée par Madeleine Leclair Médiathèque musicale de Paris (MMP) 2022-03-25 was last modified: by Folkways : écoute commentée par Madeleine Leclair Médiathèque musicale de Paris (MMP) Médiathèque musicale de Paris (MMP) 25 mars 2022 Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Paris

Paris Paris