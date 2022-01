Folkways 2.0 : une encyclopédie sonore et musicale en recomposition constante Médiathèque musicale de Paris (MMP), 13 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Dans le cadre de son cycle consacré au label américain Folkways, la Médiathèque musicale invite l’universitaire anthropologue Edouard Degay-Delpeuch.

Notamment inspiré par la rencontre d’un certain Albert Einstein, au milieu du XXe siècle, Moses Asch forme le projet d’une « encyclopédie du son » et crée le label « Folkways ». Rêve d’un amateur devenu réalité et qui connaît une professionnalisation scientifique subséquente, notamment à travers son acquisition par la Smithsonian Institution à la fin des années 1980, Folkways constitue aujourd’hui une archive discographique inestimable des expressions musicales et sonores dans toute leur diversité géographique. Autrefois limité par un appareillage technologique conséquent, la pratique de la collecte, de l’enregistrement et plus généralement de l’« archivage » sonore et musical sont aujourd’hui devenus le lot de tout un chacun. Comment la révolution technologique qui accompagne l’émergence du numérique renouvelle et questionne-t-elle donc le projet jadis formé par Moses Asch ? À la lumière d’exemples musicaux et d’études de cas précis, il s’agira donc d’observer la décentralisation d’un champ discographique aujourd’hui en recomposition constante.

Edouard Degay Delpeuch est doctorant en anthropologie à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS, Paris) et à l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Dans sa thèse, il interroge les transformations de la scène des « musiques du monde » et s’intéresse aux processus qui créent la musique à travers sa circulation globale, prenant plus particulièrement des cas venus de Thaïlande. Edouard Degay Delpeuch est membre du Centre Asie du Sud-Est (CASE), du Laboratoire d’Anthropologie des Mondes Contemporains (LAMC) et du Centre d’Études Est-Asiatique de l’ULB (EASt). Il a publié dans plusieurs revues thématiques : Moussons et Ethnomusicology Review en 2018, Volume en 2019 et a par ailleurs collaboré à la réalisation de plusieurs compilations sur le label Akuphone. Edouard se produit occasionnellement comme DJ sous le nom de « L’Oreille Percée » et tient un blogue du même nom. Il vit actuellement à Bruxelles.

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris 75001

4 : Les Halles (Paris) (52m) 85 : Louvre – Étienne Marcel – Montmartre (Paris) (277m)



Contact : 01 55 80 75 30 mmp@paris.fr https://mediathequemusicaledeparis.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris https://twitter.com/MmpParis

Concert;Peinture

Date complète :

2022-04-13T19:00:00+01:00_2022-04-13T20:30:00+01:00