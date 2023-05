FOLKS OUTSIDER KARAOKE Folks, 21 juin 2023, Paris.

FOLKS OUTSIDER KARAOKE Mercredi 21 juin, 18h00 Folks

Le FOLKS Montmartre présente OUTSIDER KARAOKE 2023

Venez nombreux car ça va chanter, ça va danser au rythme des HITS des années 50s au 2000 sur écran extérieur ! GUIGUI va vous faire vibrer avec un incroyable DJ set ! Préviens tes copains, préviens tes copines, cire tes chaussures, ça va être merveilleux !

Folks 26 rue des trois 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Île-de-France 0699552984 http://folks.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100090564068141 Folks est un bar – galerie – laboratoire de création. Ambiance festive, playlist rock&roll, des excellents cocktails maison, sélection des bières et des vins, shooters. Également on fait des concerts acoustiques, un vernissage tous les mardis, ainsi que des soirées DJ, karaoke, live painting, verre entre copines, after work, anniversaires, pot de départ, réunion entre amis, expositions, projections, shooting photo, tournages, happenings, sortie de livre et revues, une autre idée ? L’art est une fête que l’on partage, c’est ça Montmartre ! Métro Abbesses L12, Métro Anvers L2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

©CIANCA