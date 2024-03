Folks Festival: Emmanuelle Parrenin / Caïn et Muchi / Paloma Colombe / Desastre L’Embobineuse Marseille, samedi 6 avril 2024.

Folks Festival: Emmanuelle Parrenin / Caïn et Muchi / Paloma Colombe / Desastre ♫♫♫ Samedi 6 avril, 21h00 L'Embobineuse

2024-04-06T21:00:00+02:00 – 2024-04-07T02:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T21:00:00+02:00 – 2024-04-07T02:00:00+02:00

Emmanuelle Parrenin

Néo-Folk expérimentale / Live Band

Emmanuelle Parrenin a toujours été une collecteuse de sons. Son album Maison rose, sorti en 1978, reste aujourd’hui un opus aujourd’hui mythique, emblématique du mouvement néo-folk de l’époque dont elle est l’une des ambassadrices depuis plus de 40 ans et qui joue de toutes les frontières et de tous les styles. Elle poursuivra ensuite tout au long de sa riche carrière son exploration des sonorités du passé en redécouvrant des instruments alors tombés dans l’oubli : l’épinette, la vielle et plus tard la harpe, qu’elle apprend en autodidacte et qu’elle nous présentera sur scène pour un live envoûtant.

site : https://www.emmanuelleparrenin.com/

Lien Album : https://soufflecontinurecords.bandcamp.com/album/maison-rose

Caïn و Muchi

Post Club / Bass Rap engagé / Hybrid Set (live & DJ)

De la rencontre musicale de Vanda Forte et Sinclair Ringenbach en 2020 est né le projet Caïn و Muchi. Leur musique marie harmonieusement les traditions de la région MENA avec des sonorités électroniques, créant un mélange unique entre expérimental, rap et club music, reflétant leurs influences variées. Les textes engagés de Vanda, chantés dans divers dialectes arabes et abordant des thèmes comme la santé mentale, les oppressions sociales et les conflits politiques, sont accompagnés d’un design sonore méticuleux et d’une orchestration audacieuse, mêlant voix cristallines, battements électroniques et rythmes percussifs.

Instagram : @mucachin

Lien Album : https://soundcloud.com/mucachin/sets/warda

Paloma Colombe

Dancefloor sans frontières / DJ Set

Imaginez un monde où les beats lourds et percussifs se mêlent à des chants kabyles entêtants. Où les témoignages de celles et ceux que l’on n’entend jamais résonnent avec force. Où la transe de la musique raconte une histoire, une émotion. La DJ exalte sa biculturalité en combinant archives sonores, rythmes traditionnels et découvertes récentes, issues des scènes de musiques électroniques les plus excitantes du moment. De San Francisco, où elle a découvert une scène musicale radicale pendant ses études en cinéma, à l’Algérie de sa mère, Paloma Colombe crée des ponts entre les cultures et construit un récit musical puissant, engagé et sans concession.

instagram : https://www.instagram.com/palomacolombe/

https://soundcloud.com/paloma-colombe

Desastre

https://www.instagram.com/desastrerecords

