Folkoùlà des Trios Ploulec’h, 7 mai 2022, Ploulec'h.

Folkoùlà des Trios Le Patio 12 allée du Patio Ploulec’h

2022-05-07 – 2022-05-07 Le Patio 12 allée du Patio

Ploulec’h Côtes d’Armor Ploulec’h

Folkoùlà Folkoùlà et l’association Bugale Kozh Yeodet profitent du passage du Trio Loubelya en Bretagne pour te proposer une joyeuse soirée dansante et musicale avec SZYA Trio et la Jupette Barbue.

Au programme :

-l’atelier danse avec Szya à la harpe et au violon pour la Polska et autres danses folk commence à 18h30

-le repas Bio végétarien et local est organisé par les parents de l’école Diwan de Plounévez-Moëdec et est servi à 20h .

-Buvette et Gâteaux pendant toute la soirée.

-le BAL commence à 21h

folkoula@gmail.com +33 6 72 97 73 35

Folkoùlà Folkoùlà et l’association Bugale Kozh Yeodet profitent du passage du Trio Loubelya en Bretagne pour te proposer une joyeuse soirée dansante et musicale avec SZYA Trio et la Jupette Barbue.

Au programme :

-l’atelier danse avec Szya à la harpe et au violon pour la Polska et autres danses folk commence à 18h30

-le repas Bio végétarien et local est organisé par les parents de l’école Diwan de Plounévez-Moëdec et est servi à 20h .

-Buvette et Gâteaux pendant toute la soirée.

-le BAL commence à 21h

Le Patio 12 allée du Patio Ploulec’h

dernière mise à jour : 2022-04-21 par